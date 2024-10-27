На Ставрополье потерпел крушение самолет с парашютистами

В Ставропольской крае упал самолет Ан-2. По предварительным данным, погибших нет, несколько человек пострадали.

Авиакатастрофа произошла у развилки дороги между городом Ессентуки и станицей Суворовская. Как сообщили в региональном управлении МЧС, погибших нет. Состояние пострадавших уточняется.

По данным телеграм-канала «Baza», полет был тренировочный. На борту находились парашютисты, которые готовились совершить прыжок.

Предположительно, причиной крушения стала потеря мощности двигателя.

Ставрополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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