На Ставрополье потерпел крушение самолет с парашютистами

В Ставропольской крае упал самолет Ан-2. По предварительным данным, погибших нет, несколько человек пострадали.
Авиакатастрофа произошла у развилки дороги между городом Ессентуки и станицей Суворовская. Как сообщили в региональном управлении МЧС, погибших нет. Состояние пострадавших уточняется.
По данным телеграм-канала «Baza», полет был тренировочный. На борту находились парашютисты, которые готовились совершить прыжок.
Предположительно, причиной крушения стала потеря мощности двигателя.
Ставрополь, Зоя Осколкова
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