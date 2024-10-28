16 человек подхватили сальмонеллез в оренбургском кафе

Следственный комитет проверяет обстоятельства пищевого отравления нескольких человек, посетивших точку общепита в Новотроицке Оренбургской области.

По предварительным данным, 22 октября в городскую больницу обратились 16 местных жителей, в том числе несовершеннолетние. Первичным диагнозом врачи поставили сальмонеллез. Все они в этот день посещали один из пунктов общественного питания.

Состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное. Для подтверждения предварительного диагноза проводятся лабораторные исследования.

Следователи начали проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Опрошены руководители и работники заведения общепита, а также медики, изъята документация по поставкам продуктов питания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Новотроицк, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube