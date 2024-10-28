В Воронеже три человека упали в шахту лифта и погибли

В Воронеже проводится доследственная проверка по факту трагедии с гибелью людей в шахте лифта.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Воронежской области, в Ленинском районе города в строящемся доме под рабочими провалился технический настил лифта. Три человека упали в шахту и погибли на месте происшествия от полученных травм.

Как сообщает ГТРК «Воронеж» со ссылкой на пресс-службу Домостроительного комбината, погибшие являлись сотрудниками подрядчика строящегося ЖК – компании, занимающейся монтажом лифтового оборудования.

Воронеж, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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