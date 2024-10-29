Пантера из частного цирка напала на трехлетнего мальчика во время фотосессии

Пантера из передвижного цирка напала на трехлетнего ребенка во время фотосессии. ЧП случилось в Ангарске Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального СУД СКР.
По данным следствия, вечером 28 октября отец привел своего трехлетнего сына в частный передвижной цирк, чтобы сфотографироваться с пантерой.
«В ходе фотосъемки животное набросилось на ребенка, в результате чего мальчик с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение», – сообщает СУ СКР по Иркутской области.
По факту ЧП проводят проверку СКР и региональная прокуратура.
Приангарье, Елена Васильева
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