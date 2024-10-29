В Приморье рыбак наступил на медведя и попал в больницу

В Приморье рыбак попал в больницу, случайно наступив на спящего медведя.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по Приморскому краю, инцидент случился в Тернейском районе в тайге.

В соцсетях местные жители рассказали, что двое рыбаков заночевали в машине в лесу у реки Таежной.

Ночью под нее пробрался медведь. Не зная об этом, один из мужчин утром наступил на животное, в ответ медведь напал на рыбака. Его товарищу удалось отбить атаку хищника и отвезти пострадавшего в больницу.

Приморье, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube