Под Волгоградом водитель без прав врезался в опору ЛЭП, пострадали три подростка

В Волгоградской области автомобиль под управлением водителя без прав попал в аварию. В результате пострадали несовершеннолетние.

Как сообщили в региональном главке МВД, ДТП произошло в городе Камышин. Ночью водитель ВАЗ-2107, не имеющий прав на управление автомобилем, врезался в опору ЛЭП.

В результате четыре человека попали в больницу, в том числе трое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 13-14 лет.

«В отношении водителя возбуждено административное расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – говорится в сообщении.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube