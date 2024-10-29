Под Волгоградом водитель без прав врезался в опору ЛЭП, пострадали три подростка

В Волгоградской области автомобиль под управлением водителя без прав попал в аварию. В результате пострадали несовершеннолетние.
Как сообщили в региональном главке МВД, ДТП произошло в городе Камышин. Ночью водитель ВАЗ-2107, не имеющий прав на управление автомобилем, врезался в опору ЛЭП.
В результате четыре человека попали в больницу, в том числе трое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 13-14 лет.
«В отношении водителя возбуждено административное расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – говорится в сообщении.
Волгоград, Зоя Осколкова
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