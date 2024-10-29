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Вторник, 29 октября 2024, 13:46 мск

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Три студента пострадали при пожаре в общежитии медуниверситета в Краснодаре

В Краснодаре произошел пожар в медицинском университете. Три студента надышались угарным газом.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Жильцы общежития установили электрообогреватели из-за отсутствия отопления, передает телеграм-канал «Shot».

Пожарная сигнализация сработала в штатном режиме, однако студенты не спешили эвакуироваться, думая, что это учебная тревога. В результате из здания вывели более 250 человек.

Пострадали две девушки и студент из Индии. У всех троих отравление угарным газом. Одна из девушек от госпитализации отказалась, двое находятся в больнице.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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