В Нижегородской области раскрыли банду теневых банкиров

В Нижегородской области задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Псевдобанкиры украли более 66 млн рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Члены банды искали желающих обналичить деньги под предлогом оплаты за якобы оказанные услуги или поставленные товары. Клиенты перечисляли средства на банковские счета подконтрольных сообщникам организаций.

«Наличные выдавались заказчикам с удержанием комиссии в размере не менее 16%. По предварительной оценке, с января 2019 по июнь 2024 года криминальный доход составил порядка 66 миллионов рублей», – отметила Волк.

Операция по захвату преступников проводилась при силовой поддержке Росгвардии. В ходе обысков изъяты более 7 млн рублей, компьютерная техника, мобильные телефоны, печати организаций, документация и другие доказательства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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