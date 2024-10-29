В Перми рабочего насмерть засыпало грунтом во время установки трубы

В Перми рабочий получил смертельные травмы во время установки дренажной трубы. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.
«Проводится процессуальная проверка по факту гибели дорожного рабочего», – говорится в сообщении.
Несчастный случай произошел во время дорожных работ на шоссе Космонавтов вблизи остановки «Блюхера». Рабочий находился в углублении, когда на него осыпался грунт.
«В настоящее время следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – добавили в СКР.
Пермь, Зоя Осколкова
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