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Вторник, 29 октября 2024, 14:42 мск

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В Перми рабочего насмерть засыпало грунтом во время установки трубы

В Перми рабочий получил смертельные травмы во время установки дренажной трубы. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

«Проводится процессуальная проверка по факту гибели дорожного рабочего», – говорится в сообщении.

Несчастный случай произошел во время дорожных работ на шоссе Космонавтов вблизи остановки «Блюхера». Рабочий находился в углублении, когда на него осыпался грунт.

«В настоящее время следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – добавили в СКР.

Пермь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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