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Вторник, 29 октября 2024, 14:43 мск

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На Кубани задержали угрожавшего взорвать гранату мужчину

Фото: Pixabay

В Краснодарском крае бойцы Росгвардии обезвредили мужчину, который угрожал взорвать гранату. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в одной из станиц Успенского района. 57-летний житель заперся в заброшенном фермерском помещении и при себе имел предмет, похожий на боеприпас.

Правоохранители вели переговоры с мужчиной, но они не увенчались успехом. Тогда на место прибыли сотрудники СОБР «Беркут-Юг» и совершили захват.

«Взрывотехники Росгвардии на месте обследовали взрывоопасный предмет и установили, что это ручная граната Ф-1. Ее перевели из боевого в транспортное положение и передали полицейским», – говорится в сообщении.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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