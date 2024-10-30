В Смоленской области отражена атака беспилотников ВСУ

В Смоленской области силы ПВО отразили атаку трех украинских беспилотников. Пострадавших в ходе инцидента нет, сообщил в своем тг-канале глава региона Василий Анохин.

Он, в частности, пояснил: «Сегодня ночью на территории Смоленска силы ПВО Министерства обороны РФ пресекли атаку трех БПЛА ВСУ. Пострадавших нет».

На местах падения обломков БПЛА работают оперативные службы. Жителей региона при обнаружении обломков просят не приближаться к ним и сразу сообщать о них властям.

Смоленск, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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