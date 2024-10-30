российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 30 октября 2024, 10:15 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Кузбассе в аварии с грузовиком погибли два человека

В Кемеровской области легковушка столкнулась с бурильно-крановой машиной «КамАЗ». В результате погибли два человека. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла на автодороге Кемерово – Андреевка. Водитель иномарки выехал на встречу для совершения обгона, где столкнулся с грузовиком.

«В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались 45-летний водитель легкового автомобиля и его 44-летняя пассажирка», – говорится в сообщении.

На место незамедлительно были направлены следователь и эксперт-криминалист ГУ МВД по Кемеровской области, следственно-оперативная группа УМВД по Кемерово, а также сотрудники госавтоинспекции. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,