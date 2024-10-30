В Кузбассе в аварии с грузовиком погибли два человека

В Кемеровской области легковушка столкнулась с бурильно-крановой машиной «КамАЗ». В результате погибли два человека. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла на автодороге Кемерово – Андреевка. Водитель иномарки выехал на встречу для совершения обгона, где столкнулся с грузовиком.

«В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались 45-летний водитель легкового автомобиля и его 44-летняя пассажирка», – говорится в сообщении.

На место незамедлительно были направлены следователь и эксперт-криминалист ГУ МВД по Кемеровской области, следственно-оперативная группа УМВД по Кемерово, а также сотрудники госавтоинспекции. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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