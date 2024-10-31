В Бурятии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на севере Бурятии в зоне Байкало-Амурской магистрали, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«В 08:49 (03:49 мск) зарегистрировано сейсмособытие в 26 км северо-западнее населенного пункта Холодное Северо-Байкальского района. Энергетический класс 11,4, магнитуда 4,1», – говорится в сообщении.

На территории района толчки не ощущались, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, добавили в ведомстве.

Озеро Байкал относится к Байкальской рифтовой зоне, которая протянулась от Монголии до Якутии. Территория характеризуется высокой сейсмической активностью, так как в данном месте происходит расхождение земной коры. К рифту также относится озеро Хубсугул в Монголии, сообщает ТАСС.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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