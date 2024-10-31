В Черкесске один человек погиб при взрыве в многоэтажке

В Черкесске прогремел взрыв в многоэтажном доме. В результате обрушения погиб один человек. Под завалами могут находиться люди. На месте продолжаются спасательные работы.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, вспышка паров газовоздушной смеси произошла в доме на улице Лободина. Имеются разрушения на четвертом и пятом этажах. Взрыв повредил подъезд и две квартиры, у здания рухнула кровля. Обломками повреждены несколько припаркованных автомобилей.

«Один человек погиб. Силами пожарно-спасательных подразделений из дома эвакуировано порядка 50 человек», – уточнили в ведомстве. На месте работают 67 специалистов и 22 единицы техники.

На место также выехали следователи и криминалисты регионального следственного управления. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, информация о пострадавших уточняется.

Черкесск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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