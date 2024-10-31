В Мексике 13 человек погибли во время взрыва на сталелитейном заводе

В результате взрыва на сталелитейном заводе в центральном мексиканском штате Тласкала погибли 13 человек.
Авария произошла около 3 часов ночи в башне комплекса компании Grupo Simec в индустриальном парке, расположенном в муниципалитете Халоцток, примерно в 150 км к востоку от Мехико.
В заявлении, направленном на Мексиканскую фондовую биржу (BMV), Grupo Simec пояснила, что на заводе зафиксирован «разлив жидкой стали с человеческими жертвами», что временно парализовало его работу.
«Компания глубоко сожалеет о гибели своих сотрудников в результате этой аварии и расследует причины», – добавили в компании.
Grupo Simec является дочерней компанией Industrias CH, одного из ведущих производителей стали в Мексике, а также работает в Бразилии, Канаде и США.
Мехико, Елена Васильева
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