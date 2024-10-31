Житель Кубани держал в сарае тигра

В Краснодарском крае местный житель незаконно содержал у себя дома тигрицу. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Полицейские обнаружили взрослую хищницу на территории частного дома в станице Староминской. Было принято решение об изъятии животного.

Мужчина решил скрыться с тигрицей на личном автомобиле, но был задержан. При этом он не смог предоставить документов, подтверждающих законность приобретения животного.

Составлен административный материал по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности).

Правоохранители также установили, что хозяин жестоко обращался с животным. В настоящее время тигрицу передали на временное содержание в специализированную организацию.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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