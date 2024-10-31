В Черкесске выросло число погибших при взрыве газа в жилом доме

В Черкесске продолжается поисково-спасательная операция на месте взрыва газа. По последним данным, погибли три человека, более 10 пострадали. Жильцов обрушившегося дома отправили в пункты временного размещения.

Спасатели достали из-под завалов два тела. Ранее сообщалось об одном погибшем. Таким образом, число жертв ЧП увеличилось до трех.

Кроме того, пострадали 11 человек. Трое из них получили легкие травмы, еще одного госпитализировали в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших уточняется.

По информации МЧС, из дома эвакуированы 52 человека, они будут размещены в пункте временного размещения, где организовано первоочередное жизнеобеспечение.

«В данный момент на месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы 195 специалистов с применением 42 единиц техники, из них от МЧС России привлечены 76 спасателей и 17 единиц техники», – отметили в ведомстве.

Кроме того, на месте происшествия организовано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Черкесск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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