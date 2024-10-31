Три человека пострадали при массированной атаке БПЛА на Бердянск

Бердянск в Запорожской области подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Три человека пострадали. В городе закрыты все детские сады и школы.
Украинские боевики нацелили дроны на морской порт, государственные и социальные учреждения. Под удар попала и жилая застройка, потому что многие административные помещения находятся на первых этажах жилых домов, пояснил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Органы местного самоуправления и социальной защиты находятся в районах с плотной жилой застройкой или даже на первых этажах многоэтажек. Нацистов это никак не останавливает», – отметил он.
Администрация Бердянска призвала горожан оставаться дома и воздержаться от поездок на автомобиле. Все школы, детсады и другие общественные учреждения закрыты.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о трех пострадавших. Они получили ранения разной степени тяжести и доставлены в больницу. Система ПВО продолжает работать.
«Принято решение остановить работу детских садов и социальных учреждений до полной стабилизации обстановки. Судя по характеру и количеству следов от осколков боеприпасов противника, террористы использовали для удара по мирным жителям снаряды с большим количеством поражающих элементов», – написал губернатор в своем блоге.
Бердянск, Наталья Рязанова
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