Житель Бурятии пытался похитить девочку и стрелял в полицейских

В Бурятии мужчина пытался похитить девочку на улице, а когда его хотели задержать, открыл стрельбу по полицейским. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел в селе Выдрино Кабанского района Бурятии. Мужчина преследовал девочку на улице, а затем схватил за руку и силой попытался усадить в автомобиль. Потерпевшая стала сопротивляться, кричать, затем смогла вырваться и убежать.

Позднее полицейские попытались задержать злоумышленника, тогда он несколько раз выстрелили в правоохранителей из травматического пистолета. Спустя несколько часов мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска.

Уголовное дело возбуждено по факту покушения на похищение и применения насилия к сотрудникам полиции. Обстоятельства и мотивы поступка задержанного устанавливаются.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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