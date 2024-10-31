В Кузбассе 11 человек пострадали в аварии с автобусом

В Кемеровской области автобус с пассажирами перевернулся на трассе. Пострадали 11 человек. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Авария произошла на автодороге Калтан – Малиновка. На место незамедлительно прибыли экипажи госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
По данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением в сложных погодных условиях, транспорт опрокинулся. «В результате аварии медицинская помощь потребовалась 11 пассажирам», – говорится в сообщении.
В данный момент устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка.
Кемерово, Зоя Осколкова
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