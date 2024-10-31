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Четверг, 31 октября 2024, 15:09 мск

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В Кузбассе 11 человек пострадали в аварии с автобусом

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу

В Кемеровской области автобус с пассажирами перевернулся на трассе. Пострадали 11 человек. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла на автодороге Калтан – Малиновка. На место незамедлительно прибыли экипажи госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

По данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением в сложных погодных условиях, транспорт опрокинулся. «В результате аварии медицинская помощь потребовалась 11 пассажирам», – говорится в сообщении.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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