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Четверг, 31 октября 2024, 15:10 мск

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В Петербурге СКР расследует смерть 15-летнего зацепера

Подросток погиб при попытке прокатиться на электричке, зацепившись за внешнюю стенку вагона. Следственный комитет возбудил уголовное дело, рассказали в Западном МСУ на транспорте Следственного комитета.

Тело 15-летнего зацепера нашли накануне вечером между железнодорожными путями на станции Зеленогорск в границах Санкт-Петербурга. На теле погибшего подростка были характерные повреждения.

«Указанные травмы получены в результате падения последнего с внешней части электропоезда на железнодорожное полотно. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – пояснили в ведомстве.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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