На ЗАЭС устранили микротрещину на одном из реакторов

На Запорожской атомной электростанции устранили микротрещину, образовавшуюся на трубопроводе системы поддержки одного из реакторов. Об этом сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Накануне эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали утечку воды на одном из реакторов ЗАЭС.

«Любое оборудование имеет свойство периодически выходить из строя. Микротрещина, которая была обнаружена на трубопроводе – это процесс, который сопровождает эксплуатацию блоков. Что с ней делать, персонал знает. Все мероприятия были выполнены. Дефект устранен, проводится контроль», – цитирует Черничука РИА «Новости».

Директор ЗАЭС добавил, что никаких нарушений в пределах условий безопасной эксплуатации не наблюдается.

Запорожье, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube