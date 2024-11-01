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Пятница, 1 ноября 2024, 11:43 мск

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Три человека убиты и ранены обстрелами ВСУ в Херсонской области

Один человек погиб, двое ранены в результате обстрела Херсонской области с украинской стороны. В регионе зафиксировали 50 прилетов за сутки, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«В результате обстрелов ВСУ в поселке Днепряны погиб мирный житель. В Алешках и Голой Пристани по одному человеку получили множественные ранения и контузии. Пострадавшие госпитализированы», – говорится в блоге Сальдо.

За сутки украинские боевики выпустили по поселениям Херсонщины 50 снарядов. Под обстрел попали Новая Каховка, Горностаевка, Казачьи Лагеря, Каиры, Корсунка, Новая Збурьевка, Новая Маячка, Подстепное.

Днепряны, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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