Россия выразила соболезнования Сербии в связи с трагедией в Нови-Саде

Россия выражает соболезнования Сербии в связи с трагедией в Нови-Саде. Напомним, что там накануне при обрушении 50-метрового козырька железнодорожного вокзала погибли, по последним данным, 14 человек и пострадали около 30, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Мы хотим выразить соболезнования Сербии в связи с сегодняшним трагическим событием в городе Нови-Сад», – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН, сообщают РИА Новости.

Здание железнодорожного вокзала в Нови-Саде 1960-х годов постройки, в последние годы там проходили ремонтные работы в рамках реконструкции и модернизации скоростной железной дороги Белград – Будапешт.

Правительство Сербии и правительство Республики Сербской Боснии и Герцеговины объявили 2 ноября днем траура на основания закона о проведении траура в республике Сербия. В самом городе Нови-Сад траур городские власти назначили трехдневным, отмечают РИА Новости.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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