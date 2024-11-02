В Якутии ввели режим ЧС и вызвали подкрепление из-за спаривания оленей

В Якутии дикие олени нападают на домашние стада и уводят самок в тундру. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и вызвали подкрепление.

Нашествие диких оленей в период гона наблюдается в Оленекском районе Якутии. Дикие особи отбивают домашних животных от стада и уводят в тундру. «Уже пропали стада номер 5 и 3. Угроза нападения нависла над стадами номер 1 и 2», – сообщает KP.ru.

Для защиты животных привлекли бригады специалистов – охотников и оленеводов. Из-за масштаба проблемы пришлось отозвать сотрудников из отпусков.

Глава района Елена Иванова отметила, что принимаются все необходимые меры для защиты домашних оленей от диких.

Якутск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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