В Якутии ввели режим ЧС и вызвали подкрепление из-за спаривания оленей

В Якутии дикие олени нападают на домашние стада и уводят самок в тундру. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и вызвали подкрепление.
Нашествие диких оленей в период гона наблюдается в Оленекском районе Якутии. Дикие особи отбивают домашних животных от стада и уводят в тундру. «Уже пропали стада номер 5 и 3. Угроза нападения нависла над стадами номер 1 и 2», – сообщает KP.ru.
Для защиты животных привлекли бригады специалистов – охотников и оленеводов. Из-за масштаба проблемы пришлось отозвать сотрудников из отпусков.
Глава района Елена Иванова отметила, что принимаются все необходимые меры для защиты домашних оленей от диких.
Якутск, Зоя Осколкова
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