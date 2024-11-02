На Бали россиянин утонул в бассейне, поспорив с друзьями

На Бали гражданин России погиб, ныряя в бассейн. Об этом сообщает индонезийский портал Detik.

Трагедия произошла на одной из вилл в районе Переренан. Несколько молодых людей поспорили, кто дольше продержится под водой. В бассейн нырнули трое мужчин, один из них так и не вынырнул.

Друзья достали пострадавшего и попытались сделать искусственное дыхание. Также не помогли и реанимационные мероприятия, которые провели прибывшие по вызову медики скорой помощи.

Денпасар, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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