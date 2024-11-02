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Суббота, 2 ноября 2024, 16:25 мск

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Бастрыкин поручил расследовать пьяную аварию с «Газелью» со школьниками в Якутии

Фото: ГАИ Якутии

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП в Якутии, в котором пострадали дети. В результате столкновения легковушки и микроавтобуса один человек погиб, восемь пострадали.

«Следственными органами СК России проводится процессуальная проверка. Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело», – говорится в сообщении СКР.

По данным Госавтоинспекции Республики Саха (Якутия), авария произошла вечером 1 ноября на 25-м км автодороги «Нам» около села Тулагино. Водитель «Тойота Премио» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Газель», перевозившую группу школьников с сопровождающим из Намского района.

Оказалось, водитель иномарки был пьян и за год накопил более 20 штрафов. Он в аварии не пострадал, а его пассажир погиб на месте.

В салоне «Газели» находились восемь детей и двое взрослых. Только двум школьникам не потребовалась медицинская помощь. Двух ребят и водителя микроавтобуса госпитализировали, сопровождавшую их женщину и четырех школьников отправили лечиться амбулаторно.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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Дальний Восток, Якутия, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Автокатастрофа, Следственный комитет России,