Бастрыкин поручил расследовать пьяную аварию с «Газелью» со школьниками в Якутии

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП в Якутии, в котором пострадали дети. В результате столкновения легковушки и микроавтобуса один человек погиб, восемь пострадали.
«Следственными органами СК России проводится процессуальная проверка. Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело», – говорится в сообщении СКР.
По данным Госавтоинспекции Республики Саха (Якутия), авария произошла вечером 1 ноября на 25-м км автодороги «Нам» около села Тулагино. Водитель «Тойота Премио» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Газель», перевозившую группу школьников с сопровождающим из Намского района.
Оказалось, водитель иномарки был пьян и за год накопил более 20 штрафов. Он в аварии не пострадал, а его пассажир погиб на месте.
В салоне «Газели» находились восемь детей и двое взрослых. Только двум школьникам не потребовалась медицинская помощь. Двух ребят и водителя микроавтобуса госпитализировали, сопровождавшую их женщину и четырех школьников отправили лечиться амбулаторно.
Москва, Наталья Рязанова
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