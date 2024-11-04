Семь человек погибли и пострадали в ДТП в Иркутской области

Один человек погиб, четверо взрослых и двое детей пострадали при столкновении грузовика и внедорожника в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области.

Авария произошла вечером 3 ноября на 91-м км автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово в районе села Олой. По данным областной ГАИ, автомобиль ГАЗ 3307 при выезде на главную дорогу столкнулся с BMW X5. 28-летний водитель отечественного автомобиля погиб на месте. Шесть человек с разными травмами, в их числе двух детей из внедорожника, отвезли в больницу.

Специалисты выясняют причины и обстоятельства ДТП. Прокуратура взяла ход проверки на контроль и готова применить меры прокурорского реагирования при наличии оснований, сообщили в ведомстве.

Олой, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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