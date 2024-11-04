С Фукусимы в океан сбросили очередную партию радиоактивной воды

Оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» кломпания ТЕРСО завершила в понедельник десятый с августа прошлого года и шестой с начала этого финансового года (1 апреля 2024 – 31 марта 2025) сброс слаборадиоактивной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан, сообщило агентство Киодо.

Как сообщает РИА Новости, в океан с 17 октября было сброшено 7800 тонн слаборадиоактивной воды. Согласно данным проб воды, сделанным за этот период около места сброса, было выявлено содержание трития на 1 литр 48 беккереля, что значительно ниже рекомендаций ВОЗ для питьевой воды – 10 тысяч беккерелей и уровня в 700 беккерелей, при котором ТЕРСО обязалась прекратить сброс, если такое содержание радионуклидов будет обнаружено.

Всего за предыдущие 9 раз было сброшено около 70 тысяч тонн.

В августе прошлого года компания ТЕРСО начала сбрасывать воду, оставшуюся после охлаждения разрушенных при аварии 2011 года реакторов и прошедшую очистку от большинства радионуклидов в системе ALPS. В прошлом году состоялось три таких сброса, в этом году первый сброс осуществлялся с 28 февраля по 17 марта. Всего за 2023 финансовый год, который закончился 31 марта 2024 года, было сброшено более 31,2 тысячи тонн слаборадиоактивной воды за четыре раза.

С апреля этого года и до конца марта 2025 года, то есть за 2024 финансовый год, ТЕРСО планирует сбросить в море 54,6 тысяч тонн воды с АЭС «Фукусима-1» за 7 раз, содержание трития составит около 14 триллионов беккерелей в год. В следующий раз сброс состоится в феврале-марте будущего года. Таким образом, нынешний сброс станет последним в этом календарном году.

Компания настаивает на безопасности проводимых сбросов, так как по замерам, которые производятся несколько раз после сброса, содержание трития оказывается ниже установленных государственных норм в 60 тысяч беккерелей на литр и собственной нормы, установленной ТЕРСО для сброса воды, в 1500 беккерелей на литр.

Токио, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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