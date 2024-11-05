Сотрудник по обслуживанию банкоматов украл из них несколько миллионов рублей

В Пермском крае инженер по обслуживанию банкоматов украл 4,5 млн рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Сотрудник следил за состоянием банкоматов и обслуживал их по мере необходимости. В какой-то момент он вскрыл кассету с купюрами и взял несколько. Затем он поступал так еще несколько раз.

Всего за четыре месяца мужчина забрал из банкоматов более 4,5 млн рублей. Деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.

В отношении инженера возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»). Дальнейшую судьбу обвиняемого определит суд.

Пермь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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