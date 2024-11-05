В Башкирии более 20 сотрудников завода отравились в столовой

В Башкирии более 20 человек отравились в столовой Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО). Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Специалисты проводят санитарно-эпидемиологическое расследование случаев кишечной инфекции, выявленной у работников завода. Деятельность пищеблока и буфета временно приостановлена.

«Причиной группового отравления работников завода УМПО явилась норовирусная инфекция. По предварительным данным... источником инфекции являются сотрудники пищеблока. По состоянию на 5 ноября пострадавших 21 человек, из них 10 госпитализированы. Все заболевшие переносят заболевание в средней и легкой форме и находятся под медицинским наблюдением», – говорится в сообщении ведомства.

По итогам эпидемиологического расследования будут приняты меры административного воздействия.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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