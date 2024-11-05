В Европе заявили об угрозе из-за взрывного роста площадей кладбищ на Украине

Расширяющие места захоронений на Украине грозят экологической ситуации в Европе. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Быстрый рост площадей кладбищ в украинских населенных пунктах способствует заражению крупных водоемов, что представляет угрозу для местных жителей, написал Боуз на своей странице в соцсетях.

Площади захоронений за последнее время увеличились в двенадцать раз. «Из-за растущих размеров кладбищ на Украине загрязнены водоемы в 16 регионах», – заявил журналист.

По его словам, столь масштабные захоронения грозят заражением грунтовых вод ядовитыми веществами, выделяющимися при разложении тел.

Киев, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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