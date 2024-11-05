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Вторник, 5 ноября 2024, 18:31 мск

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В Дагестане 90 тысяч жителей остались без света из-за урагана

Ураганный ветер в Дагестане стал причиной массовых отключений электричества. Последствия непогоды устраняют аварийные бригады. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Ураган обрушился на столицу республику Махачкалу и Каспийск. Также наблюдаются перебои с электроснабжением в Рутульском, Гунибском, Чародинском, Ахтынском и Курахском районах Дагестана.

Сотрудники переведены в режим повышенной готовности, ведется работа над восстановлением сетей, отметили в министерстве.

Тем временем, синоптики предупредили об усилении ветра. Порывы местами достигнут силы в 30-33 метра в секунду.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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