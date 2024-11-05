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Вторник, 5 ноября 2024, 18:31 мск

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Офисы Netflix во Франции и Нидерландах обыскали из-за налогового мошенничества

Обыски прошли в офисах американской компании Netflix во Франции Нидерландах. Прокуратура ведет против сервиса расследование о налоговом мошенничестве с отягчающими обстоятельствами, передает BFM-TV.

В Париже и Амстердаме сотрудники прокуратуры и полиции пришли с обысками в офисы Netflix. Расследование открыто в ноябре 2022 года по подозрению в отмывании денег, налоговом мошенничестве, скрытой работе в организованной преступной группе.

Французская дочка Netflix уже была объектом налоговой проверки в августе 2023 года. С 2019 по 2020 год компания заплатила всего 981 тыс. евро налогов, хотя у нее было семь миллионов подписчиков.

Париж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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