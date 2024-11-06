Судно с 12 моряками потеряло ход в Баренцевом море

Рыболовное судно «Алиот» потеряло ход из-за поломки в Баренцевом море. На борту терпящего бедствие судна находятся 12 человек, а до ближайшей суши более 60 морских миль.

«Рыболовное судно «Алиот» потеряло ход в Баренцевом море в более чем в 60 морских милях от побережья Мурманской области из-за поломки винта. На борту судна 12 человек», – рассказали в экстренных службах «Интерфаксу».

Предварительно, все люди в порядке, пострадавших нет. Начата спасательная операция.

Мурманск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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