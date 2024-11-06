В Дагестане аэропорт закрыли из-за атаки беспилотников

Аэропорт Махачкалы закрыли из-за атаки беспилотников. Ранее очевидцы сообщили о двух дронах, сбитых над Каспийском.

«Аэропорт из-за инцидента с беспилотником в Каспийске закрыт на неопределенное время», – сообщил ситуацию гендиректор воздушной гавани Саид Рамазанов. На данный момент задержаны три рейса – два до Москвы и один в Пермь.

Очевидцы сообщили о двух сбитых беспилотниках неподалеку от Махачкалы. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет. Есть сведения о том, что это были сверхлегкие самолеты А-22 «Летучая лисица» от украинской компании «Аэропракт». ВСУ переделывает такие машины в беспилотники-камикадзе.

Как отметил глава Дагестана Сергей Меликов, в республике работает оперативный штаб, сотрудники профильных служб устанавливают обстоятельства произошедшего.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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