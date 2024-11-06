Дело о попытке отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков ПВО ушло в суд

В Краснодарском крае завершили расследование уголовного дела о попытке отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны.

По версии следствия, в 2022 году 34-летний уроженец Мелитополя Егор Семенов стал гражданином РФ, а в апреле 2023 года был завербован СБУ. Он получил задание организовать убийство выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны. За это ему обещали 400 тысяч рублей.

Злоумышленник прибыл в Армавир, добавил токсичное вещество кордиамин в алкоголь и торт. После этого 20 октября 2023 года по его поручению курьер доставил отравленные торт и спиртное в один из ресторанов города, где проходила встреча выпускников училища. Летчики не смогли установить от кого поступила посылка, поэтому передали спиртные напитки и торт работникам правоохранительных органов. При проведении экспертизы было установлено, что они отравлены. Вознаграждение злоумышленник не получил.

Возбудили уголовное дело о террористическом акте и госизмене. Расследование завершили, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в Южный окружной военный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Краснодар, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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