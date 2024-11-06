В аэропорту Домодедово задержали гражданина Армении, который был наемником в ВСУ

В Москве в аэропорту Домодедово задержан гражданин Армении Армен Балян. По данным Следственного комитета РФ, мужчина участвовал в конфликте на Украине в качестве наемника ВСУ.

«Балян задержан в аэропорту Домодедово при попытке проникновения на территорию РФ. В ходе допроса Балян признал вину в совершении инкриминируемого ему преступления, дал исчерпывающие показания, подтвердил ранее установленные следствием факты участия в вооруженном конфликте в качестве наемника», – сообщает Следственный комитет.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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