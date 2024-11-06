В Ингушетии женщина и четверо детей отравились угарным газом

В Ингушетии пять человек оказались в больнице из-за отравления угарным газом. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в доме на улице Свободы в станице Нестеровской. В этот момент в жилище находились 52-летняя хозяйка, две ее дочери и два маленьких внука.
Все пятеро попали в больницу. По словам врачей, жизни пострадавших ничего не угрожает.
Предположительно, причиной отравления стала неисправность вытяжной трубы газового котла, из-за чего угарный газ проник в жилое помещение.
Магас, Зоя Осколкова
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