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Среда, 6 ноября 2024, 16:37 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В Ингушетии женщина и четверо детей отравились угарным газом

В Ингушетии пять человек оказались в больнице из-за отравления угарным газом. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в доме на улице Свободы в станице Нестеровской. В этот момент в жилище находились 52-летняя хозяйка, две ее дочери и два маленьких внука.

Все пятеро попали в больницу. По словам врачей, жизни пострадавших ничего не угрожает.

Предположительно, причиной отравления стала неисправность вытяжной трубы газового котла, из-за чего угарный газ проник в жилое помещение.

Магас, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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