Под Красноярском в аварии с автобусом пострадали девять человек

В Красноярском крае автобус слетел с трассы и опрокинулся. По предварительным данным, пострадали девять человек. Об этом сообщает региональное управление МВД.
ДТП произошло на 75-м километре автодороги Красноярск – Енисейск в Большемуртинском районе. Неподалеку от поселка Бартат автобус с рабочими съехал с трассы в правый кювет и опрокинулся.
В момент аварии в транспортном средстве находились 36 пассажиров, из них девять человек были госпитализированы с различными травмами.
На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции. Предположительно, водитель автобуса не справился с управлением. Подробности аварии устанавливаются.
Красноярск, Зоя Осколкова
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