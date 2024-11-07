«Это настоящая мерзость» – раскрыта тайна черных шаров, заполонивших пляжи Сиднея

Тайна черных шаров, выброшенных на некоторые из самых известных пляжей Сиднея в прошлом месяце, раскрыта – и это более отвратительно, чем вы могли себе представить, сообщает CNN.

В прошлом месяце австралийским любителям пляжного отдыха было отказано в посещении семи пляжей после того, как спасатели заметили тысячи черных сфер, что повлекло за собой закрытие пляжей и проведение работ по их очистке.

Группа ученых из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW) обнаружила, что черные шары, которые изначально считались сделанными из смолы, на самом деле являются невероятным сочетанием человеческих фекалий, метамфетамина, человеческих волос, жирных кислот и пищевых отходов, а также сотен других отвратительных и озадачивающих веществ.

«Это настоящая мерзость. Они пахнут просто отвратительно, хуже всего, что вы когда-либо чувствовали», – рассказал ведущий исследователь, доцент Джон Бивес телеканалу 9News.

Управление по охране окружающей среды Нового Южного Уэльса (EPA) впервые предупредило жителей Сиднея о необходимости воздержаться от купания и прикосновения к шарам 17 октября после того, как они были замечены на семи пляжах, включая знаменитый городской пляж Бонди.

На том этапе их содержимое было «загадкой», и местные власти приказали провести ряд тестов, чтобы выяснить, что это такое и откуда взялось.

Первоначальные испытания показали, что они были сделаны из неочищенной нефти, возможно, из разлива нефти, написали Бивс и профессор Университета Нового Южного Уэльса Уильям Александр Дональд на сайте The Conversation. Однако дальнейшие испытания выявили другой, более отвратительный состав.

Ученые написали, что шарики соответствуют жирбергам – застывшим массам жиров, масел и жирных молекул, которые могут накапливаться в сточных водах, отметив, что их присутствие подчеркивает проблему загрязнения вдоль береговой линии Сиднея.

«Я бы не хотел плавать с ними», – сказал Дональд 9News.

Fatbergs бывают всех форм и размеров. В 2021 году огромный fatberg весом 330 тонн нанес серьезный ущерб Бирмингему, Великобритания, когда на несколько недель засорил городскую канализацию.

Однако эти жирберги в Сиднее были не совсем обычными. Капли содержали все: от фекалий до лекарств и наркотиков, писали ученые.

Откуда взялись эти мерзкие шарики, до сих пор остается загадкой.

По данным пресс-релиза Агентства по охране окружающей среды, опубликованного в среду, шарики, вероятно, были получены из «источника, который выбрасывает смешанные отходы» .

«Власти рассматривают несколько возможных причин, таких как разлив при судоходстве или утечка сточных вод», – говорится в заявлении.

Однако из-за сложного состава шаров и времени, проведенного ими в воде, испытания не смогли подтвердить их точное происхождение, сообщает CNN.

Сидней, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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