На Чукотке бабушку и внучку убило частью конструкции железного гаража

ЧП на Чукотке – женщину и девочку убило частью конструкции гаража у вертолетной площадки в селе Нунлигран. «Седьмого ноября в дневное время в результате опрокидывания незакрепленной на земле металлической конструкции, расположенной примерно в 30 метрах от вертолетной площадки села Нунлигран Провиденского городского округа, погибла 6-летняя девочка и ее бабушка», – сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, по данному факту проводится проверка, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«Сегодня в Нунлигране в результате несчастного случая погибли две жительницы села. От себя лично и от всех жителей Провиденского городского округа выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким, которым будет оказана вся необходимая помощь», – сообщил глава городского округа Евгений Подлесный в своем тг-канале.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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