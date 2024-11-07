В Новосибирской области грузовой поезд снес подростка в наушниках

В Новосибирской области подросток погиб под поездом. Мальчик шел по путям в наушниках и не слышал приближения состава.

Как сообщили в транспортной полиции Сибири, ЧП случилось на перегоне железнодорожных станций Чик – Обь. 13-летний мальчик получил смертельные травмы.

Отмечается, что машинист, увидев человека на рельсах, подавал специальный звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Подросток шел вдоль путей в наушниках и не слышал сигналов.

«Собранные транспортными полицейскими материалы будут направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей процессуальной проверки», – говорится в сообщении.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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