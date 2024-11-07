На Алтае ураганный ветер снес крышу детского сада

В Алтайском крае сильный ветер сорвал кровлю со здания детского сада. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

В районном центре Табуны снесло ветром 550 квадратных метров крыши, общая площадь кровли 1000 квадратных метров. По данным спасателей, пострадавших нет.

Детей забрали домой родители. Решается вопрос о посещении воспитанниками другого корпуса детсада.

Оценку ущерба проведут после того, как позволят погодные условия. Прокуратура проводит проверку и контролирует процесс восстановления кровли, а также получение услуг детьми в безопасных условиях.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube