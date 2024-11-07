«Купол Донбасса» сорвал атаку на Старобешевскую ТЭС в ДНР

Система защиты «Купол Донбасса» помешала атаке киевского режима на Старобешевскую ТЭС, которая питает центральные и южные районы региона. Перехваченный украинский БПЛА нес к цели 15 кг взрывчатки, сообщил Штаб обороны ДНР.

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы перехватила запущенный ВСУ дрон с фугаской весом 15 кг. Целью атаки был критически важный для региона объект энергетики – Старобешевская ТЭС.

«Взрывотехники УФСБ России по ДНР с помощью мобильного робототехнического комплекса деактивировали исполнительный механизм взрывного устройства. Жертв среди мирного населения и ущерба критически важной инфраструктуре не допущено», – говорится в сообщении.

Военные показали видеокадры с упавшим дроном и его «начинкой». Работы с БПЛА проводились в поле, подальше от жилых строений.

Донецк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube