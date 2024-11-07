Обстрел ВСУ повредил газопровод в Запорожской области

Артобстрел ВСУ повредил газопровод в Каменско-Днепровском округе Запорожской области. Киевский режим также атаковал электроподстанцию в поселке Михайловка, рассказал глава региона Евгений Балицкий.
Прилеты зафиксированы в центре села Великая Знаменка. Не менее трех взрывов произошли около здания сельсовета.
«Поврежден распределительный надземный газопровод, без газоснабжения осталось 246 абонентов. Зафиксирована атака по электроподстанции в поселке Михайловка, повреждены оконные проемы здания подстанции. Возгорания не произошло», – говорится в телеграм-канале губернатора.
Мирные граждане не пострадали. На местах работают оперативные службы и восстановительные бригады.
Мелитополь, Наталья Рязанова
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