В Геленджике произошло массовое отравление грибами

В Геленджике более 10 человек попали в больницы с симптомами отравления. Об этом сообщили местные власти.

С начала грибного сезона в Геленджике зафиксировано более 10 случаев отравления. Три человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии, двое – в краевых больницах. Их состояние характеризуется полиорганной недостаточностью, почечной недостаточностью, печеночной недостаточностью.

Возраст пациентов, по словам врачей, варьируется от 22 до 70 лет. Среди пострадавших есть беременная женщина.

Предположительно, причиной отравления стали ложные грибы, которые граждане приняли за съедобные.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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