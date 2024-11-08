В Кузбассе из-за аварии с 15 грузовиками перекрыли трассу

В Кемеровской области произошло массовое ДТП с участием 18 автомобилей, из которых 15 грузовых. В результате проезд по трассе оказался заблокирован.

Авария произошла на 198-м километре автодороги Р-255 «Сибирь». Сотрудники ДПС направляют транспорт в объезд места происшествия по дорогам «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга».

«В результате ДТП произошло столкновение 15 грузовых и трех легковых автомобилей, один человек пострадал. В данный момент уточняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», – сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

Большегрузы притерлись друг к другу на заснеженной трассе так, что проезд стал невозможен. Кроме того, одна из фур проломила ограждение и выехала за пределы дороги.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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