В Амстердаме ищут зачинщиков нападения на израильских болельщиков

По меньшей мере десять израильтян получили ранения в результате драки в Амстердаме после футбольного матча израильской команды «Маккаби Тель-Авив» против местного клуба «Аякс» в четверг, сообщают голландские СМИ. Премьер-министр Нидерландов Дик Шуф ​​решительно осудил эти «неприемлемые антисемитские нападения», а глава сильнейшей голландской партии Герт Вилдерс говорит об «охоте на евреев на улицах Амстердама».

В видеороликах в социальных сетях видно, как группы мужчин нападают на фанатов «Маккаби» на улицах Амстердама, некоторые выкрикивают лозунги о Палестине и секторе Газа, другие бьют руками или ногами фанатов, даже когда они безвольно лежат на земле.

Голландская газета De Telegraaf пишет о 57 задержанных и, со ссылкой на МИД Израиля, как минимум о десяти раненых. По его словам, израильская дипломатия посоветовала своим гражданам в Амстердаме не покидать отели и не ходить по улицам с еврейской или израильской символикой.

«Я с отвращением смотрел новости из Амстердама, – написал на X премьер-министр Нидерландов Шуф, согласно которому сейчас в городе затишье.

Нетаньяху, заявивший, что относится к инциденту со всей серьезностью, отправил два самолета в Нидерланды, чтобы доставить фанатов обратно на родину. После «ужасного инцидента» он требует от голландских властей принять меры против нападавших. Посол Израиля в ООН Дэнни Данон назвал насилие погромом. «Западный мир должен немедленно проснуться!» – написал в сети X.

По данным СМИ, агрессия против евреев связана с израильской операцией в палестинском секторе Газа против ХАМАС. Израильская армия начала операцию после нападения Хамаса на юг Израиля в октябре прошлого года, когда палестинские боевики убили 1200 человек и взяли еще 250 в заложники. По данным Палестинского управления здравоохранения с тех пор конфликт в секторе Газа унес жизни более 43 300 человек, было ранено более 102 300 палестинцев.

Амстердам, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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