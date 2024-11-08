Два мирных жителя Херсонщины пострадали под обстрелами ВСУ

Два мирных жителя Херсонской области ранены в результате обстрелов поселений с украинской стороны. Боевики также повредили водопровод и газопровод низкого давления в Новой Каховке, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Пенсионерка 72 лет получила контузию во время обстрела Алешек. Второй раненый – 46-летний житель Новой Каховки. Он с осколочным ранением ноги доставлен в больницу. Губернатор заверил, что их жизни вне опасности.

«В Новой Каховке перебит водопровод и газопровод низкого давления. Проводятся ремонтно-восстановительные работы. В Голой Пристани повреждён. В общей сложности за минувшие сутки враг выпустил по мирным жителям левобережья Херсонщины более 30 боеприпасов», – говорится в сообщении.

Под огонь с украинской стороны также попали Каховка, Таврийск, Горностаевка, Днепряны, Каиры, Казачьи Лагеря, Корсунка и Пролетарка.

Днепряны, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube